Teatro Vittorio Emanuele, il SIAD da il “benvenuto” al nuovo CDA e chiede un incontro

Nuovo corso, vecchi problemi per il teatro di Messina. A ricordare le criticità dell’Ente ci pensa il sindacato autonomo Siad che in un comunicato stampa chiede un incontro ufficiale in occasione dell’insediamento del neo presidente Orazio Miloro e degli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione Giuseppe Ministeri e Nino Principato.

In una nota inviata ai vertici, i dirigenti sindacali Clara Crocè e Nino Giuffrè chiedeono di discutere i problemi più urgenti. A partire dalla situazione economica dell’ente e dall’applicazione del contratto ai dipendenti di ruolo, fino alla definizione della dotazione organica e del piano del fabbisogno triennale, alla stabilizzazione del personale precario, dei tecnici e degli orchestrali.

