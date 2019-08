Esodo e controesodo: in Prefettura si organizzano misure per la viabilità

Nella mattinata odierna si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità al fine di programmare idonei interventi per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali correlate all’incremento del traffico veicolare in occasione del ferragosto, nonché in vista del controesodo estivo.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai componenti del Comitato (appartenenti a Prefettura, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco), anche il Comandante della Polizia Metropolitana e rappresentanti del Corpo della Polizia Municipale di Messina e del C.A.S.

In tale sede, è stato previsto un generale rafforzamento dell’attività di vigilanza sulle strade interessate da maggiori incolonnamenti di veicoli e su tutta la rete autostradale, nonché lo svolgimento di mirate azioni di prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada attesa la necessità di garantire la sicurezza delle persone in viaggio.

Nell’occasione è stato assicurato il potenziamento delle unità in servizio nonché il posizionamento di carroattrezzi nelle aree ritenute più critiche.

