Telecamere puntate contro i pirati della spazzatura

In certi casi l’unica arma è la repressione. Puntare sull’educazione civica è stato fallimentare nella gestione dei rifiuti, come dimostra l’inefficacia di servizi di pulizia straordinaria in alcune aree della città che puntualmente nel giro di pochi giorni tornano ad essere discariche.

E’ il caso della Strada Statale 113 ad Ortoliuzzo che, dall’inizio della stagione estiva, è stata oggetto di due interventi massicci di Messina servizi bene comune. Ma dopo una decina di giorni dall’ultima pulizia è tornata un cumulo di sacchetti maleodoranti.

E’ stato quindi deciso durante il tavolo permanente sui rifiuti istituito a Palazzo Zanca, di procedere con maggiori controlli e il Sindaco di Messina Cateno De Luca ha dato il suo ok all’acquisto di telecamere da installare nelle zone, che sono usate come discariche.

