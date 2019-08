Giovanni Morgante, oggi la camera ardente alla Gazzetta del Sud

“Con Giovanni Morgante scompare un editore illuminato che per decenni ha tenuto le redini della Gazzetta del Sud, riuscendo a superare anche i periodi più cupi per il settore. Questa sua lungimiranza gli ha consentito, due anni fa, insieme al figlio Lino, di acquisire anche la proprietà dello storico quotidiano di Palermo, il Giornale di Sicilia, dando vita a uno dei più solidi poli editoriali del Sud Italia. Alla famiglia Morgante va il cordoglio mio personale e dell’intero governo regionale”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Giovanni Morgante, presidente della Ses, società editrice del quotidiano Gazzetta del Sud e che dal 2017 ha rilevato anche il Giornale di Sicilia si è spento all’età di 89 anni. Oggi dalle 10,30 alle 19 la camera ardente nello stabilimento SES di via Uberto Bonino a Messina. I funerali si terranno lunedì alle 16 nella Cattedrale di Messina.

Anche la CISAL di Messina esprime il più vivo cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha reso Messina capitale dell’editoria del Sud Italia.

Un manager dalla straordinaria capacità di guardare lontano e di interpretare il ruolo dell’informazione che ha fatto la storia della carta stampata unendo Sicilia e Calabria in un avveniristico progetto antesignano della recente ideazione dell’”Area integrata dello Stretto”.

Esprimiamo la nostra vicinanza al Dott. Lino Morgante ed ai famigliari e siamo vicini a tutti gli operatori di Gazzetta e SES.

Cordoglio è stato espresso anche dal Dott. La Paglia dell’Asp Messina:

“E’ una grave perdita per l’intera comunità dell’area metropolitana messinese e per l’intera Regione la scomparsa di Gianni Morgante; il suo nome è strettamente legato al miglior giornalismo e alla sana editoria della città e della Sicilia.

La sua discrezione e sobrietà, anche negli alti ruoli dirigenziali ricoperti, sono state di esempio per tanti; il giornalismo libero ha anche la sua paternità.

A Lino Morgante, ai familiari tutti e alla grande famiglia della Gazzetta del Sud, del Giornale di Sicilia e di RTP va il cordoglio dell’intera Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.”

Anche la redazione di MessinaOra, in particolare il direttore Palmira Mancuso, porge le più sentite condoglianze alla sorella Amalia, e ai familiari tutti.

