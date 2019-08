Scomparso in mare viene ritrovato a Messina, è in buona salute

Un ragazzo di 28 anni si era allontanato nel pomeriggio di sabato 17 agosto con il materassino. Dalla spiaggia alcuni testimoni lo hanno visto sparire all’orizzonte. Immediate le ricerche dei soccorritori che dalla prima serata di sabato hanno controllato ogni centimetro di acqua a largo di Scilla, dove il giovane era sparito a bordo del materassino. Sono stati spiegati mezzi di ogni tipo: via mare, via terra e persino l’elisoccorso. Le ricerche, inoltre, sono proseguite per ore grazie anche all’aiuto dei sommozzatori che hanno setacciato le acque nei pressi di Marina Grande di Sicilia.

Fortunatamente, infine, dopo vari momenti di tensione, i soccorritori lo hannoritrovato in buone condizioni di salute vicino a Messina. La notizia del ritrovo è arrivata in tarda notte, intorno alle ore 1.

