ACR Messina spreca e viene punito da un rigore: i giallorossi salutano subito la Coppa Italia

La cronaca – È il giorno del debutto stagionale per il nuovo Messina, chiamato ad affrontare il Marina di Ragusa nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Per l’occasione il tecnico Cazzarò conferma il 3-5-1-1 provato in amichevole nelle scorse settimane e propone i seguenti interpreti: Avella tra i pali, Forte, Giordano e Strumbo a comporre il terzetto difensivo, Saverino e Fragapane a presidiare le fasce, Buono, Sampietro e Ott Vale in mezzo al campo, Crucitti tra le linee alle spalle dell’unica punta Suma.

Ad accompagnare i giallorossi, oggi in completo nero, lo splendido gruppo di sostenitori assiepati nel settore ospiti.

Il Messina tiene palla in avvio ma è del Marina il primo squillo: al 4′, dopo una rapida ripartenza, Mistretta calcia dal limite ma manda a lato. Il Messina replica al 14′: punizione dal limite, se ne incarica Crucitti che col mancino scavalca la barriera ma il portiere Di Carlo si distende e respinge in tuffo. Gli ospiti ci riprovano, ancora su calcio piazzato, al 17′: punizione laterale battuta da Ott Vale e palla sul secondo palo, dove Giordano non arriva per un soffio alla deviazione vincente. Ancora Ott Vale, al 19′, cerca direttamente la porta trovando la respinta coi pugni di Di Carlo. Il centrocampista argentino è ancora pericoloso al 20′, quando calcia alto da buona posizione dopo uno scambio con Suma. Al 23′ stessi protagonisti ma a parti invertite: sulla punizione di Crucitti, sponda aerea di Ott Vale e colpo di testa di Suma che manda la sfera oltre la traversa. Il solito Ott Vale al 29′ va ancora al tiro calciando al volo dal limite senza inquadrare il bersaglio. Poco dopo Cazzarò è costretto ad effettuare il suo primo cambio: fuori Suma colpito duro al naso, dentro Cafarella. Il Messina continua a collezionare occasioni e al 34′, sul corner di Crucitti, Giordano anticipa tutti sul secondo palo ma di testa manda la sfera sull’esterno della rete. Al 43′ si rivede il Marina di Ragusa: una schema ben eseguito su punizione porta al tiro Bonfiglio, che però manda a lato. Prima dell’intervallo ancora una buona chance per gli ospiti, ancora con Ott Vale che di testa sfiora il palo dopo essere arrivato prima di tutti sul pallone scodellato in area da Crucitti. Nonostante le numerose palle-gol prodotte, il Messina chiude la prima frazione sullo 0-0.

Il Messina spinge anche in avvio di secondo tempo ma è il Marina a rendersi pericoloso per primo sfruttando una rapida ripartenza e andando al tiro con Maiorana, il cui tentativo da distanza ravvicinata è prima smorzato da Forte e poi neutralizzato da Avella. Al 18′ Crucitti prova a inventare stoppando di petto in uno spazio ridotto e calciando in girata ma il suo destro è “murato” da un avversario e la sfera termina in corner. I padroni di casa si affidano prevalentemente al contropiede e in uno di questi casi riescono a colpire: l’arbitro giudica irregolare un intervento di Strumbo su Bonfiglio e indica il dischetto; dagli undici metri Mistretta spiazza Avella e porta in vantaggio il Marina di Ragusa. Cazzarò prova subito a correre ai ripari e inserisce Siclari per Buono passando al 3-4-1-2. Dopo un tiro di Bonfiglio neutralizzato agevolmente da Avella al 32′, altro cambio ospite al 36′ con l’attaccante Orlando che prende il posto del centrocampista Saverino. Altra parata agevole di Avella in presa bassa sul tentativo di Bonfiglio al 37′. Il Messina spinge con i nervi nei minuti finali e va ad un passo dal pari in pieno recupero: Forte va al cross da destra, un difensore del Marina prolunga la traiettoria e la sfera arriva sul secondo palo, Crucitti calcia al volo di potenza ma Di Carlo in uscita si immola mettendoci il corpo e salvando la propria porta. Sul corner che segue, battuto da Crucitti, Orlando stacca a centro area e colpisce di testa ma manda alto. È l’ultima occasione di un match che il Messina non è riuscito a sbloccare nel primo tempo, nonostante le numerose occasioni, ed ha visto sfuggire nella ripresa. L’immediato addio alla Coppa Italia consentirà quantomeno ai giallorossi di concentrarsi sul campionato, a partire dalla prima gara, in programma a Troina domenica 1 settembre.

Il tabellino

Coppa Italia Serie D – Primo turno

Stadio “Scrofani Salustro” di Palazzolo Acreide (Sr), domenica 18 agosto 2019

Marina di Ragusa – Messina 1-0

Marcatori: 25′ pt rig. Mistretta.

Marina di Ragusa: Di Carlo, Carnemolla, Belluardo, Calivà, Mancuso, Iannizzotto, Mauro, Maiorana (27′ st Di Vincenzo), Mistretta (45′ st Velardi), Bonfiglio (40′ st Di Bari). In panchina: Cilmi, Mangione, Cervillera, Oro, Gioia. Allenatore: Salvatore Utro.

Messina: Avella, Forte, Strumbo, Sampietro, Giordano, Fragapane, Saverino (36′ st Orlando), Ott Vale, Suma (29′ pt Cafarella), Crucitti, Buono (27′ st Siclari). In panchina: Pozzi, De Meio, Nardelli, Barbera, Bonasera, Bossa. Allenatore: Michele Cazzarò.

Arbitro: Mauro Gangi della sezione di Enna.

Assistenti: Piero Cumbo e Manfredi Scribani della sezione di Agrigento.

Ammoniti: 45′ pt Mauro (R), 11′ st Giordano (M), 13′ st Ott Vale (M), 22′ st Belluardo (R), 35′ st Di Carlo (R).

Espulsi: nessuno.

Recupero: 2′ pt, 5′ st.

