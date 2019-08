Lunedì la consegna dei lavori di efficientamento energetico del Policlinico

Lunedì 26 agosto, alle ore 10,30 presso gli Uffici della Direzione Aziendale dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina (Padiglione L, 3° piano), il Direttore Generale, dott. Giuseppe Laganga terrà una conferenza stampa in occasione della consegna dei lavori di efficientamento energetico del complesso ospedaliero. Si tratta di interventi per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, che consentiranno tra l’altro di ammodernare gli impianti del Policlinico e di risolvere annosi problemi, come quello del potenziamento dei sistemi di riscaldamento e aria condizionata nei vari locali della struttura.

Inoltre, permetteranno un notevole risparmio anche in termini economici e allineeranno la struttura a quelli che sono i più attuali standard di ecosostenibilità in questo settore. Tutto ciò grazie anche a importanti risorse stanziate dalla Regione Siciliana. Con la consegna dei lavori inizierà a concretizzarsi un progetto – denominato JESSICA – che risale a diversi anni fa, dopo lo sblocco del contenzioso giudiziario legato all’aggiudicazione dell’appalto.

