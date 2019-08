Assunzioni a Messina Servizi: Cgil e Uil chiedono un confronto sui requisiti richiesti

Dopo aver chiesto con nota del 21 agosto scorso un incontro al presidente del Cda Pippo Lombardo, i segretari generali di Fp Cgil e Uiltrasporti continuano a sollecitare dei chiarimenti sulle cento assunzioni previste a Messina Servizi, in particolare sui requisiti richiesti.

“Di certo abbiamo sposato favorevolmente l’avvio del bando presso il centro per l’impiego perché l’azienda ha bisogno urgente di nuove maestranze – dichiarano Fucile e Barresi – ma si era condiviso che altrettanto necessario fosse un confronto con le organizzazioni sindacali per meglio chiarire quali siano i requisiti richiesti. Ad oggi apprendiamo per esempio, solo a mezzo stampa, che l’azienda richiederebbe ai candidati la patente B e presunte prove pratiche da effettuarsi a valle della selezione curata dal centro dell’impiego. Visto il grande rilievo mediatico e le legittime aspettative che tale selezione sta producendo in città, e sopratutto l’impatto che tali assunzioni avranno sull’azienda e sul servizio, si reputa necessario il tempestivo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali”.

