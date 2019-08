Messinese in coma da un mese a Birmingham, sanità inglese non la curerà più gratis: l’appello dei familiari

Una donna di 38 anni, Vera Rigano, originaria di Forza d’Agrò, è in coma da un mese dopo una caduta in Inghilterra: una tragedia avvenuta sul posto di lavoro, lo scorso luglio, quando Vera perse i sensi ed entrò in coma per un improvviso malore mentre prestava servizio in una casa di cura di Birmingham.

Dopo un mese di ricovero però l’ospedale in cui è ricoverata ha deciso di non assistere più gratuitamente la donna, come previsto dal sistema sanitario inglese: ma i costi per il suo rientro in Italia sono proibitivi, così è scattata una raccolta di fondi per permettere a Vera, originaria di Forza d’Agrò, nel messinese, di tornare a casa.

I primi a raccogliere l’appello dei genitori, Maria e Pippo Rigano, sono stati gli abitanti di S. Teresa di Riva dove vivono (che hanno lasciato per raggiungere la propria figlia nel Regno Unito), con in testa il sindaco Danilo Lo Giudice e l’ex primo cittadino di Forza d’Agrò, Fabio Di Cara.

A S. Teresa è già stato istituito un punto di raccolta fondi che permetta alla famiglia di tornare con Vera a casa per proseguire le cure in Italia.

Chiunque può anche con poco aiutare contatti via whatsapp il numero di Fabio Di Cara 3388098271 oppure Gianpiero Smiroldo al numero 3333395216.

Un punto raccolta si trova a S. Teresa di Riva presso il negozio Metropolitan in via Regina Margherita n. 193. Postpay Evolution n. 5333171072728245.

Intestatario: Giuseppe Rigano

Cod. Fisc. RGNGPP49P01D733F

