Si improvvisano driver senza licenza. La Polizia sequestra dieci mezzi. Elevate sanzioni per migliaia di euro

Servizi specifici effettuati nei giorni scorsi dai poliziotti del Distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, presso il terminal aliscafi per le isole Eolie e presso la stazione ferroviaria, hanno portato al sequestro di dieci mezzi.

I controlli erano mirati a verificare la regolarità di quanti, considerato l’elevato numero di turisti, svolgono attività di trasporto pubblico pur non avendone i requisiti e regolare licenza.

Dalle verifiche effettuate è emerso che in cinque casi il sedicente taxista non era in possesso di alcun tipo di autorizzazione e in un caso non era titolare di patente di guida idonea. I cinque mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo per mesi tre e i conducenti sanzionati per migliaia di euro.

Altri cinque automezzi sono stati sequestrati perché sprovvisti di copertura assicurativa e ulteriori due sospesi dalla circolazione perché non sottoposti a regolare revisione.

Ordine di arresto Schengen. La Polizia di Stato arresta cittadino slovacco a Milazzo

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo hanno proceduto all’arresto di BERKY Peter, cittadino di nazionalità slovacca di anni 35.

L’uomo, con pregiudizi penali per furto aggravato, danneggiamento, violazione di domicilio, è destinatario di un ordine di cattura Schengen per reati contro il patrimonio perpetrati a Bratislava. Trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dovrà scontare la pena di mesi 16.

