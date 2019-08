Tennis: i vincitori della 12^ Edizione Torneo Racchetta di Legno

Si è svolto al Circoletto dei Laghi il classico appuntamento estivo del tennis amarcord giunto quest’anno alla 12^ Edizione. Massiccia è stata la partecipazione degli appassionati della racchetta che si sono sfidati in un torneo di doppio giallo impugnando i vecchi telai in legno, rispolverati per l’occasione, ed indossando completini rigorosamente bianchi come da tradizione. Dopo tre turni preliminari si sono disputate le semifinali che hanno visto la coppia formata da Enrico Briguglio e Ania Tokarczyk prevalere sui fratelli Roberto e Alessandro Fucile e quella composta da Fabio Branca e Francesco Rizzo avere la meglio su Maurizio Costa e Pierpaolo Panto’.

A spuntarla dopo una bella e combattuta finale sono stati Briguglio e Tokarczyk. La cerimonia di premiazione ha concluso la bella giornata di sport che ha riscosso anche quest'anno grande successo e partecipazione. La manifestazione è riuscita a divertire e coinvolgere in un tuffo nel passato tutti i partecipanti affascinati dall'utilizzo delle vecchie racchette in legno quali la Maxima Torneo De Luxe, la Dunlop Maxiply Fort, la Rossignol, la Donnay Pro Borg, la Slazenger, la Yamaha 55, la Scaglia, la Spalding, la Wilson Jack Kramer, la Snauwert, la Lacoste. Il torneo da 7 anni è dedicato alla memoria di Filippo Andaloro, persona "speciale" rimasta nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Uno di questi è sicuramente Maurizio Costa al quale è stato assegnato il premio intitolato al compianto Filippo che è stato consegnato dalla figlia Chiara, dalla sorella Mariella e dalla moglie Caterina Mondello.