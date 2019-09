La Cisl Funzione Pubblica su Polizia Municipale di Messina

La Cisl Funzione Pubblica accoglie con soddisfazione la notizia della pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione a tempo determinato di 46 agenti di Polizia Municipale che fa seguito alla stipula presso l’agenzia territoriale per l’impiego della proroga per ulteriori 12 mesi dei contratti dei concorsisti, la cui scadenza era lo scorso 22 luglio.

«Questi due provvedimenti, tuttavia – scrive il Coordinamento aziendale della Cisl Fp al sindaco e al segretario generale del Comune – non possono che essere una prima risposta ai bisogni di sicurezza e legalità della comunità cittadina e al contempo del Corpo della Polizia Municipale chiamato ad assicurarli. Occorre procedere ad una ristrutturazione dell’intero Corpo – sottolineano il sindacato – rivedendone la sua organizzazione complessiva per renderla struttura più agile e più confacente alle necessità».

La Cisl Funzione Pubblica ritiene indispensabile la nomina di un dirigente che, in via esclusiva, diventi riferimento unico per amministrazione, lavoratori e cittadinanza.

«Occorre valorizzare le professionalità interne per coprire quel pauroso vuoto d’organico della categoria D nella quale sono allocati gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, indispensabili per il funzionamento della struttura – si legge ancora nella lettera – ma serve ancor di più adeguare numericamente il Corpo agli standard minimi assumendo a tempo indeterminato giovani agenti avendo cura di conservare le professionalità acquisite, a partire dai 20 concorsisti che da anni assicurano il loro prezioso contributo».

La Cisl Fp intende porre tutte le azioni positive in collaborazione con le istituzioni cittadine, perché finalmente, il Corpo di Polizia Municipale possa essere dotato di un organico adeguato alle necessità della 13esima città d’Italia.

