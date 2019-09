Stromboli – continuano le operazioni di monitoraggio e salvaguardia

Anche nella giornata di oggi, 2 settembre, dopo un’intensa notte di pioggia e fulmini sull’isola, i Vigili del fuoco del Comando Provinciale VVF di Messina garantiscono la costante e professionale presenza a tutela della popolazione residente e turistica, con i mezzi di terra e di mare.

Tre Funzionari della Protezione Civile sono stati trasportati, con il Gommone VF denominato BPS-02, al porticciolo di Ginostra per delle verifiche in loco e per coordinare un elicottero che ha trasportato acqua dalla zona di Scari fino a Ginostra.

