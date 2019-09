Incendio in Amazzonia, a Messina l’appello di Jodorowsky trova “terreno fertile”: il 7 settembre “Piantiamola!”

Gli attivisti del laboratorio MessinAccomuna hanno fatto proprio l’appello del grande letterato e regista argentino Alejandro Jodorowsky affinchè il 7 settembre tutte le persone si attivino piantumando vegetazione, a titolo di compensazione del pesantissimo danno ambientale subito dall’ecosistema planetario causato dall’incendio della foresta Amazzonica, chiamando ogni donna e ogni uomo a farsi parte attiva della cura della terra.

Presto detto il laboratorio di partecipazione civica messinAccomuna ha costituito una rete di persone e associazioni coinvolgendo Generazione R, Nuovi Orizzonti, Italia Nostra, Legambiente, “Giardino Terapeutico”, CGIL, UIL, FISASC, Meg, Cantieri Sociali Casa Pia, Officine della Sostenibilità, Il Cantiere dell’InCanto che facendo proprio questo appello lo rilanciano a tutti i cittadini messinesi che si impegnino nel riequilibrio ambientale dell’ecosistema, con azioni concrete sul nostro territorio e con l’assunzione di un impegno di continuità.

“La nostra città è tipicamente afflitta da incendi che ne hanno devastato spesso il suolo collinare e, al tempo stesso, ha visto molte “buone prassi” ambientali da sottolineare e valorizzare – si legge in un comunicato – Considerando che il periodo migliore per la piantumazione degli alberi è novembre, mentre tale attività richiede una cura costante se effettuata in settembre, l’iniziativa proposta a tutti i cittadini che lo desiderino è articolata in due momenti:

– Il 7 settembre si procederà a due azioni: a) la piantumazione di 7 alberi in ambiente gestito ( Forte S. Jachiddu, nel nascente “Giardino Terapeutico” di Torre Faro e in una zona residenziale di Faro Superiore; b) la piantagione in talea di pale di fico d’india o altre piante grasse sulle colline della Panoramica dello Stretto. – A regime si chiederà all’azienda demaniale forestale l’adozione di uno spazio sui monti Peloritani assoggettato a incendio; la richiesta riguarderà il versante montano del Torrente Annunziata, incendiato nell’estate 2017. L’adesione di più cittadini renderà possibile moltiplicare progetti e interventi.

Per partecipare alla prima azione l’appuntamento è: Sabato 7 Settembre alle ore 9.30 al parcheggio sopra i campi da tennis di pace sulla Panoramica dello Stretto.

Venite muniti di guanti e attrezzi da giardinaggio”.

