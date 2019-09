Chiuso al traffico lo svincolo Pollina-Castelbuono

Sarà chiusa al traffico, fino al prossimo 13 settembre, la rampa d’uscita dallo Svincolo Pollina-Castelbuono dei mezzi provenienti da Messina.

La chiusura si è resa necessaria per potere effettuare, in loco, gli adempimenti di collaudo connessi alla conclusione dei lavori eseguiti (verifica e constatazione della esecuzione del manufatto e rispetto delle prescrizioni progettuali per ciò che concerne gli aspetti geometrici, e redazione atti di collaudo).

Gli utenti provenienti da Messina potranno raggiungere la S.S. 113 utilizzando provvisoriamente, gli svincoli di Tusa e/o Cefalù

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it