Il Taormina Film Festival 2020-2022 aggiudicato a VideoBank

L’organizzazione di Taormina Film Festival per il triennio 2020-2022 è stata aggiudicata a Videobank.

La Commissione nominata per la verifica delle offerte relative all’avviso pubblico di sponsorizzazione per la progettazione, l’organizzazione, la gestione e la promozione del Taormina Film Fest 2020-2022 composta dal prof. Antonio Saitta (presidente), e dai componenti Accursio Caracappa e Ignazio Plaia a conclusione del procedimento di gara, valutate le offerte tecniche e l’offerta economica a favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia ha assegnato l’aggiudicazione della sponsorizzazione alla Videobank S.p.A.

La procedura di gara per l’aggiudicazione della gestione delle edizioni 2020-2021-2022 della rassegna era stata indetta dalla Fondazione Taormina Arte lo scorso luglio e alla procedura si erano presentate due società con le rispettive offerte: Videobank e Agnus Dei. Alla fine la commissione ha aggiudicato la gara alla società etnea che ha già gestito le edizioni 2018 e 2019 della rassegna.

