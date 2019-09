72enne muore folgorato nel suo terreno ai colli San Rizzo

Un pensionato 72enne, Rosario Feminò, è morto folgorato nel suo terreno ai Colli San Rizzo. L’uomo di Salice, che aveva installato una rete elettrica a protezione del suo orto per difenderlo dai cinghiali, è stato trovato accasciato in prossimità di recinzione metallica ad alta tensione che gli è stata fatale. Ancora non sono note le cause del decesso: probabilmente il pensionato o è stato colpito da un malore, o forse è inciampato finendo contro la rete elettrica.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari dell’uomo, che non vedendolo rientrare si sono preoccupati e avendolo chiamato più volte al telefono senza avere risposta alcuna, si sono direttamente recati sul posto trovandolo privo di sensi. All’arrivo dei sanitari del 118 l’uomo era già morto.

Sul luogo i Carabinieri della Stazione di Castanea e dei tecnici dell’Enel. La salma dell’uomo è stata trasportata all’obitorio del Policlinico di Messina.

