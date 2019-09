Il Centro di Pet Therapy Unime accreditato come Centro Specializzato Universitario per gli IAA

Grazie all’attività posta in essere dall’Amministrazione universitaria, dal Dipartimento di Scienze Veterinarie ed in particolare dal prof. Michele Panzera, dall’Asp Messina e dall’Assessorato regionale alla Salute, finalmente il Centro di Pet Therapy dell’Ateneo peloritano è stato iscritto all’elenco regionale come Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli animali che eroga Terapie Assistite ed Educazione assistita.

Il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, ringrazia il Dirigente generale del Dipartimento per le Attività sanitarie dell’Assessorato Regionale alla Salute, Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, il Direttore Generale dell’Asp Messina, dott. Paolo La Paglia, e la sezione veterinaria dell’Asp per l’importante traguardo raggiunto dall’Ateneo, che dimostra ancora una volta una grande attenzione alle attività di assistenza riabilitativa .

Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), infatti, comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio di “pet”, ovvero di animali da compagnia. Inoltre, gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitati ed educativi e il loro impiego, in ambito terapeutico, non solo ha avuto una notevole diffusione ma sta seguendo sempre più un approccio scientifico.

I dati raccolti dimostrano, tra l’altro, che la relazione con l’animale riaccende l’interesse verso gli altri, attraverso stimoli sensoriali tattili e visivi creando un’empatia che induce anche pazienti depressi e in isolamento sociale a reagire e a sentirsi utili. I benefici della relazione sono evidenti soprattutto nei bambini nei quali l’animale, oltre a catturare l’attenzione, stimola l’accettazione di sé.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it