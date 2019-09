Il Messina Volley riconferma le giovani Ylenia Biancuzzo e Laura Cafarella

Il Messina Volley continua a consolidare il proprio roster all’insegna della linea verde, con la riconferma di altre due giovani di qualità: il libero Ylenia Biancuzzo e la palleggiatrice Laura Cafarella. Biancuzzo, classe 2002, è cresciuta nella squadra giallo-blu per poi debuttare la scorsa stagione direttamente in Serie C. In particolare, il giovane libero si è messa in mostra nel match del girone di andata contro il Mondo Giovane, in cui la compagine di mister Danilo Cacopardo si è imposta al tie-break.

Il regista Cafarella, classe 2004, è arrivata nel team del Direttore Generale Mario Rizzo la scorsa stagione, proveniente dalla Volleyro’. Ha disputato un ottimo campionato di Serie D tanto da meritarsi la convocazione nella serie superiore. Queste riconferme sottolineano l’importanza che il Messina Volley dà al settore giovanile ed alle sue giovani promesse, tutte appartenenti al club peloritano. Ylenia Biancuzzo e Laura Cafarella si aggiungono alle già riconfermate: Giovanna Biancuzzo, Francesca Cannizzaro, Stefania Criscuolo, Michela Laganà, Martina Marra, Adriana Mento, Giulia Mondello e Gloria Scimone.

