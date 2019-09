Albero Urso e Valentina Vernia, è flirt: “galeotta” Taormina

Ospite di Verissimo per presentare il suo ultimo lavoro discografico, il tenore messinese Alberto Urso ha ammesso a Silvia Toffanin di frequentare la ballerina ex concorrente di Amici. “Io e Valentina Vernia ci stiamo frequentando”, ha dichiarato il vincitore di questa ultima edizione del talent, che insieme a Giordana Angi, anche lei ex concorrente di Amici, sarà coach di una delle due squadre di Amici Celebrities, in onda dal 21 settembre.

Un flirt che Urso non smentisce, ma ci va cauto a parlare di “fidanzamento”. I due artisti infatti hanno trascorso le vacanze insieme a Messina, anche in compagnia di altri amici del talent che li ha fatti conoscere, e di certo la bellezza di Taormina (dove sono stati più volte immortalati insieme) è stata “galeotta” per lasciarsi andare all’attrazione.

Una storia d’amore? sarà il tempo a dirlo. Intanto Alberto Urso si sta anche preparando al suo primo tour che lo vedrà anche sul palco del teatro Metropolitan di Catania il 19 ottobre.