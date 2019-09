Cantieri di servizio: lunedì a Palazzo Zanca convocati gli ammessi

Come disposto dall’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, i 464 beneficiari dei cantieri di servizio dovranno presentarsi lunedì 16, alle ore 9, nella Sala Ovale e nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, muniti di documento di riconoscimento.

I Rup presenti all’incontro procederanno ad assegnare i cantieri agli ammessi in graduatoria ed a stabilire l’orario di lavoro in funzione delle esigenze dell’Amministrazione. Come si ricorderà, i destinatari dovranno giornalmente attestare la loro presenza, firmando l’apposito registro, e prestare la loro attività per tutta la durata del cantiere. L’assegnazione ai cantieri di servizio non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro con il Comune.

