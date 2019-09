Minacciava di sgozzare un uomo con una sega da giardinaggio, denunciato 43enne

Nel fine settimana scorso, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Sant’Agata di Militello hanno denunciato in stato di libertà un 43enne, ritenuto responsabile dei reati di minacce aggravate, tentate lesioni, danneggiamento, calunnia e porto di armi atti ad offendere.

L’uomo, per motivi ancora in corso di accertamento, ha aggredito un cinquantottenne mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato in compagnia della moglie. Dapprima le minacce sono state solo verbali ma successivamente l’uomo, che sembrava essersi allontanato, è tornato con una sega da giardinaggio.

La vittima, che per sfuggire all’aggressione si è riparata all’interno della propria autovettura, si è vista costretta a divincolarsi dalla lama che veniva fatta passare dalla fessura di un finestrino rimasto appena aperto. Numerosi sono stati anche i danni provocati alla carrozzeria dell’autovettura.

Chiamati i soccorsi, i poliziotti del Commissariato di Sant’Agata sono giunti immediatamente sul posto e hanno provveduto ad identificare i soggetti coinvolti, oltre a sottoporre a perquisizione il veicolo dell’aggressore, all’interno del quale è stata rinvenuta la sega, poi sequestrata.

Il soggetto, che a suo carico annoverava numerosi pregiudizi di Polizia, è stato deferito in stato di libertà.

