Il Comune di San Fratello in occasione della manifestazione di carattere enogastronomico, con il contributo, dell’Assessorato Regionale dell’ Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (D.D.G N 669 – U.O.A5.01) in collaborazione con la Genius Società Cooperativa Sociale presentano la collettiva d arte ” San Fratello tra Arte e Sapori” che si è svolta nei locali dell ex municipio in via Ricca Salerno il 15 settembre 2019.

Grazie al Sindaco dott. Salvatore Sidoti Pinto che ha sostenuto e reso possibile questo evento e a tutta l’amministrazione comunale. Gli artisti che hanno partecipato alla collettiva d’arte sono:

Benedetto Carroccio, Nicola Chiaromonte, Ninni Iannazzo, Alba La Mantia, Ciro Lo Cicero, Rosetta Lo Vano, Antonino Manasseri, Antonino Manera, Sebastiano Manera, Ettore Maria Merlino, Antonio Mondello, Salvatore Morello, Benedetta Oddo, Francesco Pidalà, Lella Raimondi, Rosa Maria Regalbuto, Teresa Regalbuto, Angelo Restifo, Carmela Ricciardi, Melina Tricoli, Nanni Zangla.

All’ inaugurazione sono intervenuti l’ingegnere Farid Adly responsabile dell’Associazione culturale Mediterraneo di Acquedolci, il dott. Massimo Franchina responsabile della Genius Società Cooperativa Sociale e in fine il parroco Don Salvatore Di Piazza. Presente anche l’onorevole Elvira Amata.

La mostra rimarrà aperta fino al 22 settembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00

