Affido condiviso, manifestazione a Messina dei padri separati (video)

Hanno manifestato di fronte al Palazzo di giustizia chiedendo l’applicazione della legge sull’affido condiviso. Sono i venticique membri dell’associazione «Genitori per sempre» che riunisce genitori che hanno subito l’allontanamento dai loro figli, con una maggioranza di padri separati che hanno indossato una maglietta nera con lo slogan «Cuore di papà è uguale a cuore di mamma».

L’appello è ai giudici, ma non solo: “Al nuovo Governo – dicono i manifestanti – chiediamo, visto che la legge è in vigore da anni e purtroppo ha fallito perchè non viene interpretata, di provvedere a fare una riforma cercando di parlare realmente di affido condiviso»”

Abbiamo intervistato Paolo Micali, uno dei fondatori dell’associazione messinese:

