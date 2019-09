Biancavilla – FC Messina: i convocati da mister Costantino. Out il brasiliano Dambros

Il “Ciantro” di Milazzo per ultimare la rifinitura e limare i dettagli in vista di un importante crocevia: il FC Messina vuol tornare a pedalare contro l’ostico Biancavilla.

Una settimana da full immersion per i giallorossi, con tre impegni in appena sette giorni: la sconfitta con il Corigliano di domenica, la vittoria sulla Cittanovese in Coppa e adesso il match in terra etnea.

Costantino è consapevole delle innumerevoli insidie proposte dalla sfida di domani, considerato anche il dispendio di energie fisiche e mentali degli ultimi giorni.

Il FC Messina però non può accontentarsi e partita dopo partita, dovrà cercare sempre di ottenere il massimo per accreditarsi tra le formazioni di alta classifica in questa prima fase di stagione.

Rispetto alla partita di mercoledì il tecnico ex Sanremese potrà contare su Carbonaro e Quitadamo, mentre resterà ai box la punta sudamericana Lucas Dambros, alle prese con un fastidio al retto femorale.

PORTIERI

Jacopo AIELLO, Antonio OLIVA, Giuseppe BONASERA

DIFENSORI

Angelo BRUNETTI, Vincenzo PULEO, Francesco CASELLA, Domenico MARCHETTI, Gabriele QUITADAMO, Matteo FISSORE, Mattia GIORIA

CENTROCAMPISTI

Gabriele PINI, Francesco MIELE, Pietro Junior SANTAPAOLA, Alessandro MARCHETTI, Giovanni GIUFFRIDA, Ezequiel MELILLO

ATTACCANTI

Alessandro CARROZZA, Federico CHIAPPINO, Riccardo CORRENTI, Paolo CARBONARO, Kilian BEVIS, Gomes ALADJE

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it