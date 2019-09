Lo Giudice: serve operazione verità sui conti e sulla reale situazione finanziaria della Regione

“La Sicilia ha bisogno di risposte concrete ai suoi tanti problemi. La vicenda del “Collegato” con l’allarme sulla possibilità di spesa lanciato dal Presidente Musumeci vanno assolutamente evitate con una “operazione verità” sui conti e sulla reale situazione finanziaria della Regione.”

Lo afferma Danilo Lo Giudice in vista del dibattito all’Assemblea Regionale Siciliana della prossima settimana.

Per il presidente del Gruppo misto, “non è la prima volta che l’ARS si impegna in un’imporatnte attività legislativa, salvo poi scoprire che le norme non hanno una reale copertura finanziaria. La Regione deve organizzare al meglio il proprio lavoro in tanti settori strategici a partire da quello dei bandi comunitari per i quali non può prevalere la logica dei bandi fotocopia per giustificare attività di burocratichi, ma deve prevalere la logica di ”meno bandi e più risorse” e lo stesso vale per tanti altri settori fondamentali quali quelli legati alla sicurezza del territorio e delle nostre comunità.”

