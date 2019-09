SIM Carabinieri Messina: elezione del segretario provinciale generale.

Previsto per venerdì 27 settembre alle 16.00, presso l’oratorio Salesiano”San Michele Arcangelo”, a Barcellona Pozzo di Gotto, l’incontro pubblico sul processo di sindacalizzazione dell’Arma dei Carabinieri, cui presenzieranno il segretario nazionale del SIM Carabinieri, Riccardo Monti, coadiuvato dal Commissario straordinario SIMCC Sicilia, Maurizio Mastrosimone, dal Commissario straordinario aggiunto SIMCC Sicilia, Vincenzo Mosca, dal Segretario generale provinciale SIMCC Catania, Gianpiero Tosto e dal neo eletto segretario generale provinciale SIMCC Palermo, Franco Sortino.

Il SIM Carabinieri, come primo sindacato militare nella storia delle Forze Armate, si ripropone di creare una struttura capillare su tutto il territorio nazionale, per un supporto reale e concreto ai nostri Carabinieri, di ogni ordine e grado, per tutte le problematiche relative al servizio ed al benessere psico-fisico di ciascuno.

Il dibattito sarà moderato dal costruttore di rete SIM Carabinieri, Raffaele Spedicati alla presenza di Salvatore Porracciolo, referente regionale per la Tutela Disciplinare del SIMCC Sicilia.

Durante l’incontro averrà l’elezione del segretario provinciale generale del SIMCC Messina e, a seguire, quella del segretario regionale generale SIMCC Sicilia.

