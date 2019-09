Black-out elettrico all’ospedale di Lipari, paziente trasferito d’urgenza.

Sembra una scena da film comico ma purtroppo ciò che è successo nella sala operatoria dell’ospedale di Lipari è realtà: mentre un paziente è pronto per essere operato, Black-out elettrico, il paziente trasferito d’urgenza.

Non si sono registrate gravi conseguenze per l’uomo che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Patti.

L’azienda sanitaria provinciale ha fatto sapere che per l’inconveniente che ha causato l’interruzione temporanea dell’energia elettrica l’Ufficio Tecnico dell’Asp di Messina si è immediatamente attivato disponendo l’invio presso l’ospedale di due tecnici che presidiano h24, già dalla stessa serata di sabato, le linee elettriche ai fini di evitare altre improvvise interruzioni.

Lunedì mattina verranno immediatamente convocati i responsabili della ditta che ha in appalto la manutenzione dei macchinari che si attivano in caso di emergenza, per valutare eventuali responsabilità e porre in essere tutte le soluzioni per evitare il ripetersi di quanto accaduto.

