Siglato un accordo con il CORECOM Calabria, l’Università di Messina per il monitoraggio televisivo

E’ stato siglato presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria un accordo di collaborazione tra il CO.RE.COM. Calabria, l’Università di Messina e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali (DICEAM) dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Il CO.RE.COM. ha infatti scelto l’innovazione tecnologica di ultima generazione con l’utilizzo dei sistemi di gestione dei Big Data nel monitoraggio televisivo e delle testate giornalistche presenti su rete digitale.

L’accordo, che è finalizzato alla reingegnerizzazione del sistema di monitoraggio e videoregistrazione delle emittenti televisive regionali della Calabria, è stato sottoscritto dal dott. Giuseppe Rotta, Presidente del CO.RE.COM. Calabria, dal Prof . Salvatore Cuzzocrea Rettore dell’Università di Messina, e dal Prof. Santo Marcello Zimbone Rettore dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Ai lavori sono intervenuti, tra gli altri, i docenti dei Dipartimenti di Ingegneria degli Atenei di Reggio Calabria e Messina, Ing. Carlo Francesco Morabito e Ing. Massimo Villari.

Nell’ambito dell’Accordo è prevista l’assegnazione di nr. 5 borse di studio, finanziate dal Corecom Calabria, di cui 2 all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e 3 all’Ateneo di Messina. “La natura qualitativa degli obiettivi oggetto dell’Accordo e dell’attività connessa, sia sul piano scientifico e tecnologico (con la creazione di software e hardware di ultima generazione, in grado di utilizzare le tecniche elaborazione e analisi dei Big Data) che sul piano dell’innovazione gestionale di un servizio di rilevante importanza che, unico in Italia, viene gestito in house, aggiunge un ulteriore elemento di qualificazione che il CO.RE.COM. Calabria potrà presto offrire a modello per gli altri CO.RE.COM. d’Italia.”

