Due ciclomotori si sono scontrati in via Trazzera Marina a Capo d’Orlando. Sul posto subito i Carabinieri della stazione del luogo, la dinamica dello scontro ancora non è chiara.

Uno dei conducenti appartenente al corpo di Polizia locale del comune paladino è stato trasporto immediatamente in ospedale nella vicina Sant’Agata di Militello per accertamenti.

