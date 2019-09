Onde Sonore Fuoritempo, sullo Stretto C&T traghetta musica e solidarietà (video)

Lo scopo benefico è il valore aggiunto di Onde Sonore, che è ormai diventato un evento artistico in ambito musicale apprezzato oltre lo Stretto. Non solo dal pubblico “di passaggio”, ma dai messinesi e calabresi che scelgono di traghettare apposta per assistere agli show che in questi mesi hanno dato spazio a diversi generi musicali, e durante i quali i musicisti vengono affiancati da ballerini a creare un’atmosfera sospesa sul mare.

Tornati dalla pausa estiva, anche la squadra vincente che negli anni ha perfezionato l’organizzazione, ha messo in campo tre nuovi appuntamenti fino a dicembre, mese per il quale sono state annunciate delle “supernovità” che renderanno ancora più festoso il periodo natalizio.

A presentare i prossimi appuntamenti il direttore artistico Max Garrubba, con il dirigente del gruppo Tiziano Minuti che ha avuto l’intuizione di investire sulla promozione culturale e solidaristica dell’azienda, e Piera Calderone responsabile della macchina organizzativa. A prendere la parola anche il presidente di Arcigay Messina Rosario Duca che ha voluto sottolineare il valore sociale ed economico del contributo in occasione del Pride dello Stretto con lo spettacolo di Drag Queen che ha raggiunto il più alto degli incassi con “onde sonore”: 2100 euro che Arcigay ha investito per la prevenzione e l’informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Ecco quindi il programma: Il 29 settembre, il 27 ottobre e, il 24 novembre il salone della Elio ospiterà tre serate a tema: : “Bollywood party”, durante la quale si esibiranno le “Nawal Trio” e i “Malantisa” ; “Cuore elettroacustico e altre storie” che vedrà protagonista il polistrumentista “Dedo”, e “Castañuelas y Bolas de Arroz” con le “Flamencole”.

Gli incassi dei concerti, organizzati a bordo dell’ammiraglia in navigazione tra le due sponde dello Stretto, saranno raddoppiati dal Gruppo Caronte & Tourist e devoluti in beneficenza all’associazione “ABC” (Amici dei bimbi in corsia).

Sponsor etico della manifestazione anche quest’anno “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Abbiamo sentito Minuti e Garrubba alla fine della conferenza stampa:

