Buona la prima per la Pgs Luce di mister Beninato in Coppa Sicilia

Comincia l’avventura della nuova Pgs Luce Messina del neo mister Mariano Beninato contro il Saponara, andata del primo turno di Coppa Sicilia.

Clima torrido al Despar Stadium, ritmi blandi e poco gioco nei primissimi minuti di gioco. La Pgs Luce Messina è brava a sbloccare il risultato con Alessio Naccari, poco dopo Manuel Occhino firma il raddoppio. Gara subito in discesa per Taranto e compagni. Un Saponara non pervenuto nella prima frazione. Nella ripresa, girandola di cambi per mister Beninato ed è subito Mirko Alessio Centorrino, entrato nel secondo tempo, a chiudere definitivamente i conti.

Il solo Lo Surdo tenta la conclusione da fuori ma Taranto blocca senza patemi. Gli ospiti a metà ripresa restano anche in dieci, le azioni latitano e la gara termina sul risultato di 3-0. Buona la prestazione della Pgs Luce alla prima uscita stagionale. Domenica prossima inizia il campionato, al Despar Stadium, contro la Robur Letojanni per la Prima Giornata di campionato

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it