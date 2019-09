Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Marcia delle Genti” in piazza Unione Europea

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, ci ritroveremo domenica 29 settembre 2019 alle ore 16.30, in piazza Unione Europea (piazza del Municipio) per partecipare alla “Marcia delle Genti”, percorso inserito nell’iniziativa “Global Solidarity Walk”. Raggiungeremo piazza Duomo con tappe di riflessione sul Messaggio che, in occasione della GMMR, Papa Francesco ha consegnato alla Chiesa universale. A seguire, alle

ore 18 in Cattedrale, S. E. Mons. Giovanni ACCOLLA presiederà la S. Messa, durante la quale alcuni giovani migranti riceveranno il sacramento della Confermazione.

“Non si tratta solo di migranti” è il titolo scelto da Papa Francesco per la Giornata. I migranti, specialmente quelli più vulnerabili, secondo il Pontefice ci aiutano a leggere i “segni dei tempi”: «attraverso di loro il Signore ci chiama a una conversione, a liberarci degli esclusivismi, dall’indifferenza e dalla cultura dello scarto. Attraverso di loro il Signore ci invita a riappropriarci della nostra vita cristiana nella sua interezza e a contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, alla costruzione di un mondo sempre più rispondente al progetto di Dio». Un mondo che ci aiuta a guardare l’altro in modo diverso, a superare quel “prima noi” che porta verso l’esclusione dell’altro, per costruire tutti insieme una Città plurale.

Ci metteremo in Marcia, assieme al nostro Arcivescovo, per ribadire quanto ci è stato consegnato da Papa Francesco nel suo Messaggio; perché vogliamo vivere in un mondo che non sia fondato sull’odio e sulla paura, ma sulla solidarietà, sull’uguaglianza e sulla libertà, dove a tutti gli esseri umani, a prescindere dal colore della pelle, dalla religione e dalla provenienza, siano riconosciuti pari dignità ed eguali diritti. In Marcia per dire NO a “decreti”

e “ordinanze” che non appartengono alla nostra civiltà e al nostro essere cristiani. Perché noi vogliamo restare umani e confermare il nostro NO a chi alimenta razzismo e xenofobia. In Marcia a sostegno della Campagna “Io accolgo” per dare merito a tutte quelle esperienze diffuse di solidarietà che contraddistinguono il nostro Paese.

Nella settimana che va dal 28 settembre al 5 ottobre abbiamo invitato le librerie cittadine ad allestire uno spazio con i volumi dedicati al tema delle migrazioni. L’iniziativa prende il nome di “LibReriamo una nuova narrazione”, nella consapevolezza che tante paure e discriminazioni nascono dalla non conoscenza e da un racconto falsato da chi, sulla pelle dei

migranti, ricerca consenso attraverso strumentalizzazioni ed analisi faziose. All’iniziativa hanno aderito: Libreria La Feltrinelli Point; Libreria Paoline; Libreria La Casa di Giulia; Libreria La Gilda dei Narratori; Libreria Bonanzinga; Libreria Mondadori-Ciofalo.

