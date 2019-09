Clima, anche a Messina in piazza per lo sciopero globale

Anche Messina ha preso parte nella mattinata del 27 settembre al terzo sciopero mondiale del clima. Diverse le persone e gli studenti che sono scese in piazza per prendere parte alla terza giornata dedicata alla sensibilizzazione sui problemi climatici del pianeta.

Sono più di 110 le nazioni che in queste ore stanno manifestando per il Global Strike for Future, aderendo così al terzo sciopero mondiale del clima, dopo quello del 15 marzo scorso e del 24 maggio lanciato da Greta Thunberg. In Italia sono 126 le città mobilitate.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it