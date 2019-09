ACR Messina alla ricerca di conferme: ventuno convocati

I giallorossi proveranno a dar seguito al successo di domenica scorsa. Torna a disposizione il centrocampista Gianluca Sampietro, ai box Gambino ed Esposito. Calcio d’inizio allo stadio “Aldo Campo” alle ore 15.00.

E’ un Messina rinvigorito, rispetto a una settimana fa, quello che si appresta a partire verso lo stadio “Aldo Campo”, dove domani affronterà il Marina di Ragusa nel quinto turno di campionato. La squadra di Pasquale Rando, reduce dal successo in rimonta contro il Castrovillari e salita a quota 6 punti in classifica grazie al ricorso vinto contro l’Acireale, è chiamata a confermarsi e a cercare continuità per cancellare definitivamente il brutto avvio di stagione. Sono ventuno i calciatori convocati al termine della rifinitura, sostenuta questa mattina al “Despar Stadium”. Due le novità rispetto a sette giorni fa: il centrocampista Gianluca Sampietro, tornato in gruppo dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per un mese, e l’esterno difensivo Simone Marfella, classe ’99 ingaggiato nel corso della settimana. Out il terzino Paolo Gambino, alle prese con un problema alla caviglia, e il centravanti Gennaro Esposito, ancora ai box per curare l’infortunio al polpaccio.

Di fronte il Messina si troverà il Marina di Ragusa, già affrontato lo scorso 18 agosto in occasione del primo turno di Coppa Italia: sul neutro di Palazzolo gli iblei si imposero 1-0, eliminando i giallorossi. Sono due, invece, i punti che separano le due formazioni in classifica: quota 6 per i biancoscudati, 4 per gli avversari di domani. A dirigere l’incontro sarà Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo e Antonio Codemo, ambedue della sezione di Castelfranco Veneto.

Di seguito l’elenco dei ventuno calciatori del Messina convocati per la sfida di domani contro il Marina di Ragusa:

Portieri: Michele Avella, Alessio Pozzi.

Difensori: Francesco Bruno, Vincenzo De Meio, Francesco Forte, Alessandro Fragapane, Antonello Giordano, Simone Marfella, Domenico Strumbo, Gaetano Ungaro.

Centrocampisti: Giuseppe Bonasera, Francesco Buono, Nicolò Capilli, Alessio Cristiani, Facundo Ott Vale, Gianluca Sampietro, Francesco Saverino.

Attaccanti: Claudio Coralli, Antonio Crucitti, Francesco Orlando, Giuseppe Siclari.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it