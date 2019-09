FC Messina – Palermo, Dambros e Bonasera out per infortunio. Brunetti squalificato

La settimana di allenamenti del FC Messina si è conclusa con la rifinitura al “G.Celeste”, per la prima volta utilizzato dalla squadra diretta da mister Costantino. Una gradita novità per società, staff e calciatori, con l’auspicio di avvalersi nel prossimo futuro, dell’impianto di Via Oreto per le partite casalinghe.

I giallorossi sono chiamati all’esame Palermo, la prima della classe reduce da quattro vittorie in altrettanti incontri disputati sin qui. I rosanero sono considerati assoluti favoriti per la vittoria finale del girone I ma il FC Messina, che nelle ultime due gare di campionato ha raccolto un solo punto, necessita di un cambio di marcia per risalire la classifica.

Tra i peloritani certe tre assenze: Dambros, Bonasera e Brunetti.

L’attaccante brasiliano resta ancora ai box per l’infortunio al retto femorale rimediato contro il Corigliano. Il portiere classe 2002 si è fermato nella giornata di ieri per un problema al ginocchio, mentre il terzino sinistro dovrà scontare un turno di squalifica per l’espulsione rimediata a Biancavilla.

‍I CONVOCATI

Portieri: Jacopo AIELLO, Antonio OLIVA;

Difensori: Vincenzo PULEO, Francesco CASELLA, Domenico MARCHETTI, Gabriele QUITADAMO, Matteo FISSORE, Mattia GIORIA;

Centrocampisti: Gabriele PINI, Francesco MIELE, Pietro Junior SANTAPAOLA, Alessandro MARCHETTI, Giovanni GIUFFRIDA, Ezequiel MELILLO;

Attaccanti: Alessandro CARROZZA, Federico CHIAPPINO, Riccardo CORRENTI, Paolo CARBONARO, Kilian BEVIS, Gomes ALADJE.

