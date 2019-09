Alluvione di Giampilieri: 10 anni tra memoria e ricerca di giustizia

Dieci anni dopo l’alluvione di Giampilieri continua a far discutere. Nei giorni della memoria, infatti, si ricostruisce anche la difficile strada della giustizia richiesta dai familiari delle vittime, che però hanno visto decretare dalla Cassazione l’assoluzione per gli imputati del disastro. Una pietra tombale che segna la fine di un lungo percorso giudiziario, e che apre a chi chiede i risarcimenti civili soltanto due strade, entrambe anzitutto costose: la Corte dei Conti e la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Intanto nel quadro delle iniziative promosse in occasione del decimo anniversario dell’alluvione di Giampilieri, domani, martedì 1 ottobre, dalle 10 alle 12, alla presenza delle massime autorità civili e militari, nell’ambito del progetto “Edu-Pilieri” coordinato dalla scuola Simone Neri, saranno realizzate attività dagli studenti lungo il canalone e piazza Pozzo; alle 17, a piazza Pozzo, cerimonia di commemorazione con interventi delle autorità; alle 18, al Monumento, ricordo delle vittime ed interventi programmati che si concluderanno con l’accensione di fiaccole per una camminata sino alla Chiesa Madre; alle 18.30, alla Chiesa Madre, la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. mons. Giovanni Accolla con esecuzione musicale. Per consentire lo svolgimento delle iniziative, sempre domani, dalle 9 alle 12.30, saranno vietati sosta e transito veicolare lungo la piazza e la via 1° Ottobre a Giampilieri Superiore.