Il punto sulla A: 6 giornata di campionato

di Carmelo Emanuele – Ormai ci siamo! La prossima giornata di campionato non sarà decisiva ma certamente chiarirà ancora di più dove può arrivare l’Inter di Conte. I milanesi finora sono stati perfetti e la vittoria di Marassi contro la Samp è stata un ulteriore conferma delle ambizioni nerazzurre che non si limitano al posto champions. In 10 per gran parte della gara l’Inter ha continuato a giocare da grande squadra. Dall’altra parte la Juventus più passano le giornate e più sembra assimilare la filosofia del nuovo allenatore. La difesa inizia a dare segnali di ripresa dopo aver perso il suo uomo migliore, grazie soprattutto alla crescita di De Light.

Nella giornata che vede la rinascita viola e l’ennesima roboante caduta dei rossoneri, tornano a vincere Napoli e Roma, con prestazioni importanti, in particolar modo i partenopei hanno il dovere di restare aggrappati al sogno tricolore. È piacevolmente martellante l’Atalanta di Gasperini in campionato ma adesso la Dea deve riscattarsi in Europa compiendo l’ulteriore salto di qualità.

È tornata a convincere la Lazio con il suo gioco veloce in verticale che esalta le qualità dei suoi attaccanti. Fondamentali le vittorie di Udinese e Parma, quest’ultima in una sfida al cardiopalma contro il Torino. Pareggio di qualità per Cagliari e Verona, due formazioni che stanno interpretando bene il campionato senza mai rinunciare a giocare. Rischiano di saltare già diverse panchine, quelle di Genoa e Samp e ovviamente quella di Giampaolo, probabilmente la più calda di tutti in questp momento. Ma è proprio la rinascita della Fiorentina che deve far riflettere i rossoneri, poiché cosi come i viola hanno avuto pazienza con Montella, anche il diavolo dovrebbe fidarsi di un allenatore che prima o poi troverà il bandolo della matassa, dopotutto in giro non c’è di meglio alla portata della nobile decaduta del calcio mondiale.

