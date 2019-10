FC Messina al lavoro per preparare la gara di Nola,test con la formazione U17

Un punto nelle ultime tre partite di campionato sono un bottino sin troppo esiguo per il FC Messina, a lavoro per preparare la gara di Nola e più in generale, un ottobre dall’elevato coefficiente di difficoltà.

Lucas Dambros non sarà a disposizione di mister Costantino per la gara con i bianconeri, l’attaccante brasiliano infatti resterà ai box ancora per 15/20 giorni. Un’assenza chiave tra i giallorossi, vista la duttilità in zona offensiva dell’ex Trapani che avrebbe concesso importanti alternative per le prossime partite. Al rientro dopo aver scontato un turno di squalifica, il terzino Angelo Brunetti.

Le fila giallorosse potrebbero a breve essere rimpolpate, con i tesseramenti dei centrocampisti Coria e Kamara.

Per l’argentino è atteso l’ultimo via libera da parte della Federazione sudamericana, mentre il franco-malese classe 2001, aggregatosi sin dal primo giorno di ritiro precampionato, sarà presumibilmente a disposizione per la gara casalinga contro il Giugliano.

Nel frattempo consueta settimana di allenamenti per Giuffrida e compagni, attesi oggi dal test contro la formazione U17 allenata da Carmelo Mancuso.

