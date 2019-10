Il Messinese Francesco D’Uva (M5S) è stato eletto Questore della Camera

Il PortaVoce messinese Francesco D’Uva è stato eletto Questore della Camera. “Una grande responsabilità – scrive D’Uva su Facebook – che, come sempre, affronterò con senso del dovere e abnegazione, impegnandomi in un ruolo che ha un’enorme importanza nel regolamentare i lavori in Aula e di tutta la Camera dei Deputati”.

L’elezione si è svolta ieri pomeriggio durante i lavori in Aula. D’Uva ha incassato 243 voti su 268 con l’en plain dell’intera Camera.

“Voglio ringraziare – scrive ancora – il gruppo del MoVimento 5 Stelle, di cui per 16 mesi ho avuto l’onore di essere Capogruppo, per la fiducia accordatami anche in questa occasione. Una grande famiglia che, giorno dopo giorno, ho imparato a conoscere e amare. Mi riferisco ai colleghi, con cui lavoro costantemente per cercare di migliorare le condizioni della nostra Italia, e mi riferisco ai dipendenti che, nei loro uffici e dietro le loro scrivanie, sono davvero il motore del nostro MoVimento. Grazie a tutti!”.

