Caso Antoci, martedì conferenza stampa all’ARS

Martedì 8 ottobre a lle ore 12 , presso la Sala stampa di Palazzo dei Normanni a Palermo, il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, accompagnato dai consulenti della stessa Commissione, terrà una conferenza stampa sulla recente relazione conclusiva dell’indagine sul c.d. “Caso Antoci”.

Una relazione che ha diviso il fronte antimafia, scatenando polemiche e la replica dello stesso Antoci. L’ex presidente del Parco dei Nebrodi si è espresso sul documento sulla relazione in merito al presunto attentato subito a maggio 2016. Fatti su cui si allunga l’ombra della messinscena, anche se Antoci sarebbe comunque «vittima».

“Rimango basito di come una Commissione, che solo dopo tre anni si occupa di quanto mi è accaduto, possa arrivare addirittura a sminuire il lavoro certosino e meticoloso che per ben due anni la DDA di Messina e le Forze dell’Ordine hanno portato avanti senza sosta, ricostruendo gli accadimenti con tecniche avanzatissime in uso alla Polizia Scientifica di Roma e che oggi rappresentano per l’Italia un fiore all’occhiello. Tali tecniche sono state utilizzati inizialmente per ricostruire due attentati: quello di via d’Amelio e quello perpetrato contro di noi quella notte sui Nebrodi” – dichiara Antoci.

