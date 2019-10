2 arresti e 360 identificati nell’ambito dell’operazione “stazioni sicure” della Polizia di Stato

360 identificati, 2 arrestati e 2 minori rintracciati, è questo il bilancio dell’operazione “stazioni sicure” che ha visto impegnati 76 operatori della Polizia Ferroviaria in 96 stazioni ferroviarie siciliane.

I capillari controlli della Polizia Ferroviaria hanno interessato principalmente i viaggiatori e i bagagli al seguito. Grazie all’uso di smartphone in grado di interrogare le banche dati in tempi brevissimi nonché dei metal detector, le pattuglie impiegate in stazione hanno controllato 82 bagagli da cui non sono emerse criticità.

L’atteggiamento sospetto di due viaggiatori nelle stazioni di Palermo e Messina ha, invece, indotto i poliziotti ad approfondire i controlli su di loro tanto che gli stessi sono risultati essere ricercati per l’esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalle Procure della Repubblica presso i tribunali di Lucca e di Lecco.

Due invece i minori rintracciati dalla Polfer di Messina su di un treno in viaggio tra Palermo e la città dello Stretto. I due, tunisini, di 14 e 12 anni, si erano arbitrariamente allontanati dalla comunità presso cui erano collocati, facendo perdere le proprie tracce. Su disposizione del Tribunale dei Minori, i ragazzi sono stati riaffidati alla stessa comunità.

