Incidente di Via Catania, il cordoglio di Messinaservizi

“In merito all’incidente stradale verificatosi a Messina via Catania, in cui è rimasto vittima il signor Luciano Galletta, e le cui cause sono in corso di accertamento, trattandosi di tratto stradale interessato da lavori in corso di opera da parte della Messinaservizi S.p.A., come Presidente esprimo profondo cordoglio ai famigliari della persona deceduta e metto a disposizione degli Organi Inquirenti tutto quanto necessario per una fedele ricostruzione dell’accaduto”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

