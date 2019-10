Parcheggi intermodali Messina, sbloccati oltre 16 milioni

“Perché Catania e Palermo hanno presentato 2 proposte a testa per realizzare parcheggi intermodali e la città di Messina ha presentato 17 micro proposte di parcheggi intermodali? Dopo un ora di confronto sono riuscito a spiegare al Dirigente competente che la città di Messina è articolata in 40 micro villaggi, mentre Catania e Palermo sono invece uniformi territori urbani, con una densità cinque volte superiore a quella di Messina”. Così in una nota il sindaco del comune di Messina, Cateno De Luca.

Di seguito i parcheggi finanziati:

Gazzi Socrate € 603.000,00

San Licandro. € 906.165,03

Via Europa ovest € 1.365.776,73

Via Catania € 1.154.000,00

Viale Giostra S.Orsola € 1.353.000,00

Via Palmara € 1.093.000,00

Ex Gasometro € 1.242.426,02

Via San Cosimo € 750.000,00

Viale Giostra Tremonti € 837.000,00

Viale Europa Est € 1.173.395,49

Santa Margherita € 1.011.319,73

Viale Europa Centro € 1.072.232,42

Bordonaro € 1.093.000,00

Via Campo delle Vettovaglie (ampliam.) € 1.232.877,21

Viale Stagno D’Alcontres (dal. Papardo) € 1.207.268,07

TOTALE € 16.094.460.70

“Per Messina – continua il Sindaco peloritano – la riserva era di 17.3 milioni di euro e non siamo riusciti a far finanziare la piastra Terminal Bus sul cavalcavia perché ancora la contabilità dei precedenti lavori paradossalmente non è chiusa. Recupereremo anche questi 1,3 milioni di euro con un bando per il potenziamento di parcheggi già esistenti di prossima emanazione”.

“Ringrazio l’assessore Marco Falcone – conclude il Primo cittadino – ed il dirigente Generale Fulvio Bellomo per aver sostenuto la peculiarità e la specificità della proposta di Messina rispetto a quella di Catania e Palermo.

Ringrazio altresì il nostro vice sindaco, Salvarore Mondello, che ha personalmente curato le attività propedeutiche al finanziamento con i nostri brillanti funzionari comunali. Quando la politica riesce a saper dialogare con la burocrazia i risultati sono eccellenti”.

