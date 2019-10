Trasporto disabili zona dei Nebrodi, incontro in Prefettura

Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Messina, una riunione

finalizzata ad esaminare la problematica del servizio di trasporto degli alunni disabili in

alcuni comuni del comprensorio nebroideo.

La criticità è emersa a seguito dell’assenza di offerte per il bando di gara della Città

Metropolitana di Messina relativo al lotto che interessa il trasporto di alunni disabili

residenti nei comuni di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Longi, Mistretta, Pettineo, S. Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici e Tusa.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato rappresentanti della Città Metropolitana di

Messina, dei citati Comuni e dei sindacati Cgil e Fiadel, è emersa, per un verso, un’ampia

disponibilità da parte degli Enti locali rientranti nel Consorzio Intercomunale Valle

dell’Halaesa interessati a farsi carico di assicurare in house il servizio con mezzi già nella

propria disponibilità e con risorse già disponibili ed assegnate dall’ex Provincia Regionale.

Con riferimento, invece, al trasporto dei disabili residenti nei comuni di Longi, Torrenova e Tortorici, la Città Metropolitana si farà carico di verificare la possibilità di integrarlo

nell’ambito del servizio affidato alla società che gestisce un altro lotto.

Nell’ambito di entrambe le soluzioni prospettate, si verificherà la possibilità di adoperare il personale già addetto al servizio in argomento, e attualmente non impiegato, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali.

Al termine della riunione, il tavolo si è spostato presso la Città Metropolitana per

concordare i passaggi tecnici ed amministrativi necessari per realizzare quanto concordato in sede prefettizia.

Presenti all’incontro convocato dal prefetto Maria Carmela Librizzi il viceprefetto vicario Antonio Gullì, il sindacato autonomo FIADEL, le amministrazioni comunali dei Nebrodi e il segretario generale della Città Metropolitana Annamaria Tripodo.

Per quanto concerne gli altri Comuni interessati, il Consorzio Intercomunale Valle dell’Halaesa si è offerto di mettere a disposizione un pulmino per garantire trasporto. “Ovviamente -hanno puntualizzato i dirigenti sindacali della FIADEL Clara Crocè e Gianluca Gangemi- vogliamo capire se tramite il consorzio c’è la possibilità di garantire l’occupazione di tutti gli 8 lavoratori precedentemente impegnati. Siamo molto soddisfatti per il grande impegno dimostrato dal prefetto Librizzi e dal viceprefetto Gullì, che si sono attivati rapidamente per una conclusione positiva della vertenza, che potremo considerare conclusa solo quanto tutti gli autisti avfranno ripreso a lavorare”. Al termine della riunione al Palazzo del Governo tutti i sindaci si sono trasferiti al Dipartimento Servizi sociali della Città Metropolitana per concordare le modalità di gestione del servizio per i Comuni compresi tra Sant’Agata Militello e Tusa. Dopo questo passaggio, Palazzo dei Leoni convocherà i sindacati per un nuovo confronto.

