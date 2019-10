Campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue “Un bus speciale…per un gesto normale” illustrato il programma

Nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca è stata illustrata la campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue “Un bus speciale…per un gesto normale”, promossa dall’Amministrazione comunale e da ATM, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Papardo. Presenti all’incontro con la stampa il sindaco Cateno De Luca; il vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello; per ATM il commissario liquidatore Roberto Aquila Calabrò e il direttore generale Natale Trischitta; per l’Azienda Ospedaliera Papardo il direttore amministrativo Salvatore Munafò e il direttore del Centro trasfusionale Roberta Fedele.

L’iniziativa prevede ogni seconda domenica del mese il trasporto gratuito, andata e ritorno, sul bus speciale che partirà alle ore 8.30 dalla sede di ATM ed effettuerà le fermate alle 8.45 a piazza Cairoli ed alle 9 al capolinea del tram all’Annunziata, per poi raggiungere il Centro trasfusionale del Papardo, dove sarà possibile donare il sangue.

“Sono un donatore da oltre dieci anni – ha dichiarato il sindaco De Luca – non potete immaginare la soddisfazione che si prova nella consapevolezza di poter aiutare tre persone compiendo un atto di amore e generosità per la collettività. Donare suscita una grande emozione e per tale ragione invito la cittadinanza tutta ad aderire a questa bellissima iniziativa. All’ospedale Papardo ho avuto modo di verificare personalmente la professionalità e il garbo in occasione di una mia recente donazione”.

“ATM come abbiamo sempre sostenuto – ha aggiunto il commissario Aquila – non è solo trasporto pubblico locale ma è anche vicina alla solidarietà e alla città. Abbiamo raccolto l’appello dell’Azienda Ospedaliera Papardo che ha difficoltà a recepire sangue dai donatori e sapendo che la seconda domenica del mese il centro trasfusionale è aperto per la raccolta di sangue abbiamo offerto un servizio bus che gratuitamente trasporterà i possibili donatori. Per favorire i cittadini, abbiamo anche attivato il numero whatsapp 3487432358 attraverso il quale è possibile comunicare la propria adesione, confermando un appuntamento per la donazione”.

