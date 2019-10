FC Messina-Giugliano: prima convocazioni per Coria e Camara

Il FC Messina torna al “F.Scoglio” con l’obbiettivo di cambiare marcia e conquistare la prima vittoria in campionato tra le mura amiche. I giallorossi troveranno sulla propria strada i campani del Giugliano, formazione in salute con quattro punti in più dei peloritani e reduce dal successo per 2-1 contro il Marina di Ragusa.

Buone e cattive notize per Massimo Costantino, che potrà contare per la prima volta su Coria e Camara, due tasselli che garantiranno al tecnico ulteriori alternative, anche a gara in corso. Rinuncia forzata per A.Marchetti, non al meglio e indisponibile come accaduto contro il Nola. Oltre all’ex Recanatese, non saranno del match Lucas Dambros e Giuseppe Bonasera, alle prese con i rispettivi infortuni.

Ventidue i convocati:

PORTIERI

Jacopo AIELLO, Antonio OLIVA;

DIFENSORI

Angelo BRUNETTI, Vincenzo PULEO, Francesco CASELLA, Domenico MARCHETTI, Gabriele QUITADAMO, Matteo FISSORE, Mattia GIORIA;

CENTROCAMPISTI

Gabriele PINI, Francesco MIELE, Pietro Junior SANTAPAOLA, Giovanni GIUFFRIDA, Ezequiel MELILLO, Facundo CORIA, Papa Bamory CAMARA;

ATTACCANTI

Alessandro CARROZZA, Federico CHIAPPINO, Riccardo CORRENTI, Paolo CARBONARO, Kilian BEVIS, Gomes ALADJE.

