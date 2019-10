Parchi Regionali: Musumeci revoca nomine. Fava “Retromarcia scontata”

“Con una comunicazione asettica dopo mesi di attese, il Presidente Musumeci ha comunicato oggi il ritiro delle proposte per le Presidenze degli Enti parco della Sicilia. Una retromarcia scontata viste le perplessità e i dubbi che avevamo fatto emergere sulle indicazioni della Giunta regionale. Adesso il Governo dia una guida adeguata a questi Enti, ascoltando i territori e le amministrazioni locali senza utilizzare la macchina regionale, come fatto fino ad ora, unicamente come centro di collocamento per il proprio personale politico.”

Lo ha dichiarato Claudio Fava, dopo la riunione della I Commissione dell’ARS durante la quale è stato comunicato il ritiro delle nomine da parte del Governo.

Con il ritiro delle nomine dei quattro nuovi presidenti dei parchi regionali, si chiude, almeno per il momento, uno scontro durissimo che aveva visto contrapposta la giunta Musumeci e l’opposizione, in particolare quella che fa riferimento al Pd e a Claudio Fava. Ma era stata anche Legambiente a segnalare che i quattro professionisti scelti da Musumeci e dall’assessore Toto Cordaro non avrebbero i requisiti necessari.

