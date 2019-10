“Pizzerie d’Italia 2020” del Gambero Rosso premia l’Orso di Messina

Il prestigioso riconoscimento varca per la prima volta la città dello Stretto: la guida “Pizzerie d’Italia 2020” del Gambero Rosso ha premiato per il terzo anno consecutivo la pizzeria L’Orso di via Calapso con due spicchi, ed ha assegnato, per la prima volta a Messina, due rotelle all’Orso in teglia.

Con un punteggio di 84 la versione street della pizzeria L’Orso raggiunge il primo traguardo a pochi mesi dalla sua apertura. Il nuovo locale di via Tommaso Cannizzaro propone la pizza in teglia alla romana, servita su piccoli taglieri in legno. La supervisione è anche qui nelle mani del maestro pizzaiolo Matteo La Spada, che insieme allo staff ed alla proprietà porta a casa il riconoscimento in ben due categorie. Per la prima volta, infatti, una pizzeria siciliana viene premiata contemporaneamente con spicchi e rotelle.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it