Musiche di Chopin, Debussy, Albeniz nella Chiesa di Porto Salvo

Domani alle 19, presso la chiesa di Porto Salvo (fronte Fiera), l’Associazione Orchestra da Camera di Messina propone il concerto del pianista Georgi Mundrov che eseguirà musiche di Chopin, Debussy, Albeniz, Ginastera, Salgan, Piazzolla.

L’evento, organizzato dall’Associazione Orchestra da Camera di Messina, è patrocinato dall’Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo della Regione Sicilia, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria dell’Arco, la chiesa Santa Maria di Porto Salvo e la Fraternità OFS di Porto Salvo, è promosso e organizzato dall’Associazione Orchestra da Camera di Messina. L’associazione, giunta alla 47ma stagione concertistica, oltre a promuovere la diffusione della musica colta in tutte quelle località che, per ragioni di marginalità territoriale, restano escluse dalla fruizione di musica classica, promuove stagioni di concerti di musica da camera in diverse location cittadine.

